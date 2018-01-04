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    В Харьковской области мужчина заживо сжег знакомого из-за насмешек

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (123)

    (обновлено: )209
    Подозреваемому показалось, что знакомый рассказывает своим друзьям оскорбительные истории о нем, рассердился и решил убить "обидчика". Дождавшись, когда мужчина пойдет домой, подсудимый последовал за ним, купив по дороге бензин.
    Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. По требованию прокуратуры суд взял под стражу молодого человека, который заживо сжег знакомого, потому что ему показалось, что тот насмехался над ним, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

    Лозовский районный суд области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для 24-летнего мужчины, который подозревается в умышленном убийстве с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

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    Как рассказал процессуальный руководитель в уголовном производстве, прокурор Лозовской местной прокуратуры Юрий Новиков, вечером 26 декабря 2017 года подозреваемый встретил в магазине знакомого. С ним в свое время он не "поделил" женщину, а потому между ними сложились длительные неприязненные отношения. Знакомый выпивал с друзьями и что-то рассказывал, глядя в сторону парня, после чего все громко смеялись.

    Подозреваемому показалось, что знакомый рассказывает своим друзьям оскорбительные истории о нем, рассердился и решил убить "обидчика". Дождавшись, когда мужчина пойдет домой, подсудимый последовал за ним, купив по дороге бензин. Топливо он налил в пластиковую бутылку из-под пива, которое до этого выпил.

    "Во дворе дома мужчины молодой человек нашел металлическую палку и вошел с ней в помещение. Там он увидел своего "обидчика" и ударил его палкой по голове. Хозяин упал на пол. Злоумышленник продолжил его избивать. Когда жертва перестала сопротивляться, молодой человек оттащил его к сараю и бросил в погреб. Затем облил жертву бензином и поджег. Когда "обидчик" начал громко кричать от боли, а помещение погреба затянуло дымом так, что стало трудно дышать, молодой человек ушел", — сообщил прокурор.

    В результате мужчина скончался от ожогового шока.

    Досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

    Ранее сообщалось, что прокуратура Харькова направила в суд дело таксиста, которого подозревают в жестоком убийстве своей пассажирки.

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