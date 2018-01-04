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    В Днепре во дворе частного дома произошла стрельба

    (обновлено: )107
    В полиции сообщили, что во двор частного дома забежали неизвестные и начали стрелять, в результате мужчины, находившиеся во дворе дома, получили телесные повреждения.
    На месте стрельбы в Днепре
    dp.npu.gov.ua

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Во дворе частного дома Амур-Нижнеднепровского районе Днепра произошла стрельба, сообщает в четверг полиции области.

    "Во двор частного дома забежали неизвестные и начали стрелять. В результате мужчины, находившиеся во дворе дома, получили телесные повреждения, с которыми были госпитализированы в больницу. Сразу после поступления сообщения о стрельбе на место выехали полицейские в составе следственно-оперативной группы. С места происшествия были изъяты гильзы от патронов травматического действия и другие вещественные доказательства. Сейчас принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления", — сообщает подробности полиция.

    dp.npu.gov.ua
    На месте стрельбы в Днепре
    dp.npu.gov.ua
    На месте стрельбы в Днепре

    В рамках досудебного расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления.

    Напомним, вечером в среду, 3 января, в Николаеве произошел конфликт между двумя компаниями, закончившийся стрельбой.

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