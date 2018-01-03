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    В Николаеве конфликт перерос в стрельбу после слова "сепар"

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (121)

    (обновлено: )64531
    Конфликт из словесного быстро перерос в физическое столкновение, в ходе которого один из участников драки достал пистолет и выстрели в потолок. Этого оказалось достаточно, чтобы драка прекратилась, и обе компании ретировались.
    В Николаеве в баре открыли стрельбу, услышав слово сепар
    novosti-n

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Вечером в среду, 3 января, в Николаеве произошел конфликт между двумя компаниями, закончившийся стрельбой, сообщает издание "Новости N".

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    "Инцидент имел местов кафе-магазине "Банк живого пива", которое расположено на остановке "Спортшкола "Надежда" на ул. Генерала Карпенко. Как рассказали очевидцы, между двумя отдыхавшими компаниями возник конфликт. Одни утверждают, что из-за девушки, другие — что кто-то кого-то обозвал "сепаром". Слово "сепар" слышал и продавец, работающий в это время в магазине", — говорится в сообщении.

    novosti-n
    В Николаеве в баре открыли стрельбу, услышав слово "сепар"

    Конфликт из словесного быстро перерос в физическое столкновение, в ходе которого один из участников драки достал пистолет и выстрели в потолок. Этого оказалось достаточно, чтобы драка прекратилась, и обе компании ретировались.

    Вызванные по телефону 102 полицейские задержали нескольких участников драки возле гостиницы "Турист".

    На месте происшествия работала опрегруппа Заводского райотдела полиции. Полицейские обнаружили на полу кафе гильзу калибра 9 мм к травматическому пистолету.

    Ранее сообщалось, что неизвестные напали на мужчину в Печерском районе Киева и забрали у него сумку.

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