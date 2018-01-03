В Николаеве конфликт перерос в стрельбу после слова "сепар"

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Вечером в среду, 3 января, в Николаеве произошел конфликт между двумя компаниями, закончившийся стрельбой, сообщает издание "Новости N".

Читайте также: Убийство Ноздровской: версии, расследование и мистика

"Инцидент имел местов кафе-магазине "Банк живого пива", которое расположено на остановке "Спортшкола "Надежда" на ул. Генерала Карпенко. Как рассказали очевидцы, между двумя отдыхавшими компаниями возник конфликт. Одни утверждают, что из-за девушки, другие — что кто-то кого-то обозвал "сепаром". Слово "сепар" слышал и продавец, работающий в это время в магазине", — говорится в сообщении.

novosti-n В Николаеве в баре открыли стрельбу, услышав слово "сепар"

Конфликт из словесного быстро перерос в физическое столкновение, в ходе которого один из участников драки достал пистолет и выстрели в потолок. Этого оказалось достаточно, чтобы драка прекратилась, и обе компании ретировались.

Вызванные по телефону 102 полицейские задержали нескольких участников драки возле гостиницы "Турист".

На месте происшествия работала опрегруппа Заводского райотдела полиции. Полицейские обнаружили на полу кафе гильзу калибра 9 мм к травматическому пистолету.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на мужчину в Печерском районе Киева и забрали у него сумку.