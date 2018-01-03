Выше нормы в 17 раз. В Ивано-Франковске задержали нетрезвого немца на Audi

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковске патрульные оштрафовали иностранца, состояние опьянения которого почти в 17 раз превышало допустимую норму.

Патрульные задержали иностранца, гражданина Германии, за рулем Audi.

"За рулем сидел 39-летний гражданин Германии. Водитель согласился пройти тест на содержание алкоголя на месте. Но ругался и оказывал сопротивление. И в крови мужчины было 3,38 промилле алкоголя, что почти в 17 раз превышает разрешенную действующим законодательством норм", — сообщает патрульная полиция города.

Мужчина задержан, на него составлены административные протоколы.

Патрульна поліція Івано-Франківська Задержанный иностранец

Патрульна поліція Івано-Франківська На месте ЧП в Ивано-Франковске

Ранее сообщалось, что очевидцы не дали скрыться с места ДТП близ села Белогородка под Киевом вероятному его виновнику — судье Киево-Святошинского суда Дмитрию Усатову. Также было обнародовано видео с места резонансного ДТП.