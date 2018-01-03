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    Происшествия

    Выше нормы в 17 раз. В Ивано-Франковске задержали нетрезвого немца на Audi

    (обновлено: )10311
    В патрульной полиции Ивано-Франковска сообщили, что алкоголь в крови задержанного гражданина Германии превышал норму в 17 раз.
    На месте ЧП в Ивано-Франковске
    Патрульна поліція Івано-Франківська

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковске патрульные оштрафовали иностранца, состояние опьянения которого почти в 17 раз превышало допустимую норму.

    Патрульные задержали иностранца, гражданина Германии, за рулем Audi. 

    "За рулем сидел 39-летний гражданин Германии. Водитель согласился пройти тест на содержание алкоголя на месте. Но ругался и оказывал сопротивление. И в крови мужчины было 3,38 промилле алкоголя, что почти в 17 раз превышает разрешенную действующим законодательством норм", — сообщает патрульная полиция города.

    Мужчина задержан, на него составлены административные протоколы.

    Патрульна поліція Івано-Франківська
    На месте ЧП в Ивано-Франковске

    Ранее сообщалось, что очевидцы не дали скрыться с места ДТП близ села Белогородка под Киевом вероятному его виновнику — судье Киево-Святошинского суда Дмитрию Усатову. Также было обнародовано видео с места резонансного ДТП.

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