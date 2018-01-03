В Днепропетровской области мать во время кормления убила младенца

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В городе Марганец Днепропетровской области женщина по неосторожности убила своего ребёнка.

Об этом сообщил директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко.

Он отметил, что женщина уснула во время кормления и задушила грудью полуторамесячного младенца.

"Вызов поступил утром 1 января. Мы надеялись спасти малыша, но, к сожалению, исход был трагическим", — цитирует 056.ua Шевченко.

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Ранее сообщалось, что младенец из США чуть не лишился пальцев на ногах из-за волос матери.