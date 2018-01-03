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    В Днепропетровской области мать во время кормления убила младенца

    (обновлено: )19401
    Сообщается, что молодая мать заснула во время кормления и задушила грудью полуторамесячного младенца. Реанимировать ребенка не удалось.
    Ребенок. Архивное фото
    RIA News Владимир Песня | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В городе Марганец Днепропетровской области женщина по неосторожности убила своего ребёнка.

    Об этом сообщил директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко.

    Он отметил, что женщина уснула во время кормления и задушила грудью полуторамесячного младенца.

    "Вызов поступил утром 1 января. Мы надеялись спасти малыша, но, к сожалению, исход был трагическим", — цитирует 056.ua Шевченко.

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    Ранее сообщалось, что младенец из США чуть не лишился пальцев на ногах из-за волос матери.

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