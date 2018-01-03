Столкновение Smart и джипа в Одессе: виновник ДТП угнал авто у босса

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Водителя автомобиля Mitsubishi Pajero, который врезался в автомобиль Smart 1 января, взяли под стражу. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на данные Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"Мало того, что водитель был мертвецки пьян, когда врезался в Smart, так еще и оказалось, что автомобиль ему не принадлежал", — пишет издание.

Как выяснили полицейские, 28-летний парень работал водителем у одессита, живущего в Суворовском районе, и в день аварии, напившись, пробрался в гараж своего босса и уехал на его автомобиле.

По факту незаконного завладения транспортным средством начато уголовное производство. Мужчине сообщили о подозрении по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины.

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