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    Столкновение Smart и джипа в Одессе: виновник ДТП угнал авто у босса

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    Как выяснили полицейские, 28-летний парень, находившийся пьяным за рулем, работал водителем у одессита, живущего в Суворовском районе, и в день аварии, напившись, пробрался в гараж своего босса и уехал на его автомобиле.
    На месте ДТП в Одессе, 1 января 2018
    Думская.net

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Водителя автомобиля Mitsubishi Pajero, который врезался в автомобиль Smart 1 января, взяли под стражу. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на данные Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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    "Мало того, что водитель был мертвецки пьян, когда врезался в Smart, так еще и оказалось, что автомобиль ему не принадлежал", — пишет издание.

    Как выяснили полицейские, 28-летний парень работал водителем у одессита, живущего в Суворовском районе, и в день аварии, напившись, пробрался в гараж своего босса и уехал на его автомобиле.

    По факту незаконного завладения транспортным средством начато уголовное производство. Мужчине сообщили о подозрении по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины.

    Ранее в интернете появилось видео момента наезда на мать с ребенком в Хмельницкой области. Женщина погибла, ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации.

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