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    В Харькове будут судить таксиста, сжегшего свою пассажирку

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (115)

    (обновлено: )126
    Чтобы скрыть следы преступления, таксист положил тело женщины на заднее сиденье авто и вывоз на свалку в районе пр. Льва Ландау и сжег его. Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей.
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 дек — РИА Новости Украина. Прокуратура Харькова направила в суд дело таксиста, которого подозревают в жестоком убийстве своей пассажирки, сообщает УНН со ссылкой на данные ведомства.

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    "Харьковская местная прокуратура № 5 передала в Коминтерновский районный суд. Харькова обвинительный акт в отношении 25-летнего ранее судимого за имущественные преступления харьковчанина, по факту разбоя и умышленного убийства (ч. 4 ст. 187, п. 6,9 ч. 2 ст. 115 УК Украины) ", — говорится в сообщении.

    Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Дмитрий Казак, мужчина работал таксистом на автомобиле Daewoo Lanos. В ночь с 26 на 27 августа 2017 от кинотеатра "Звезда" он подвозил 30-летнюю женщину.

    Вблизи Основянского озера она попросила остановить машину. Когда пассажирка вышла из салона, водитель решил завладеть ее мобильным телефоном Lenovo, который остался на подзарядке в салоне. Он завел машину и поехал. Женщина увидела это и побежала за ним. Злоумышленник остановил автомобиль, вышел из него, подошел к пассажирке и задушил ее. Жертва скончалась на месте.

    Чтобы скрыть следы преступления, таксист положил тело женщины на заднее сиденье и вывоз на свалку в районе пр. Льва Ландау и сжег его. Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей.

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