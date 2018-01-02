В Мукачево грузовик вырвал из земли ограничитель высоты над дорогой

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В Закарпатской области авария с участием грузовика привела к блокированию участка дороги в Мукачево.

Водитель грузового автомобиля, на рассчитав высоту ограничителя над дорогой, врезался в него и вырвал из земли.

Фото mukachevo.net В Мукачево грузовик врезался в дорожный ограничитель

Коммунальные работники пытаются устранить повреждения, чтобы открыть движение в течение дня 2 января.

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Напомним, в конце 2017 года в Киеве девушка за рулем автомобиля Audi на полном ходу заехала под грузовой автомобиль.