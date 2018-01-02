наверх
02.01.201811:32
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Мукачево грузовик вырвал из земли ограничитель высоты над дорогой

    (обновлено: )104
    Большегрузный автомобиль, водитель которого не рассчитал высоту, врезался в металлическую дорожную конструкцию. Движение на дороге ограничено.
    В Мукачево грузовик снес ограничитель высоты над дорогой
    Фото Mukachevo.net

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В Закарпатской области авария с участием грузовика привела к блокированию участка дороги в Мукачево.

    Водитель грузового автомобиля, на рассчитав высоту ограничителя над дорогой, врезался в него и вырвал из земли.

    Фото mukachevo.net
    В Мукачево грузовик врезался в дорожный ограничитель

    Коммунальные работники пытаются устранить повреждения, чтобы открыть движение в течение дня 2 января.

    Смотрите также: В Сан-Франциско грузовик наехал на пешеходов

    Напомним, в конце 2017 года в Киеве девушка за рулем автомобиля Audi на полном ходу заехала под грузовой автомобиль.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-12
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Ирина Ноздровская
    Криминал в Украине. Убийство правозащитницы под Киевом
    Над полицией в Николаеве вывесили красно-черный флаг
    Радикализм захватил Украину
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел