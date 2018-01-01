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    Происшествия

    Автобус с гражданами Белоруссии разбился под Киевом

    (обновлено: )38701
    По последним данным, несколько человек получили ранения при перевороте пассажирского автобуса, который вез туристов из Киева в Мозырь.
    Автобус с гражданами Белоруссии перевернулся в Киевской области
    Фото ВК avtomozyr

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. При аварии в Киевской области пострадали жители белорусского города Мозырь, передает утром 1 января агентство "Белсат".

    СМИ выложили новое видео наезда автобуса на остановку в Москве. Видео
    РЕН ТВ
    СМИ выложили новое видео наезда автобуса на остановку в Москве

    ДТП с участием автобуса, в котором находились граждане Белоруссии, произошло в районе города Иванков Киевской области 31 декабря 2017 года.

    В автобусе находилась туристическая группа из Мозыря, в которую входили родители с детьми. Все они перед Новым годом посещали аквапарк в Киеве.

    По последним данным, несколько пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.

    Напомним, что 29 декабря прошлого года несколько человек пострадали после наезда автобуса на остановку возле метро "Сходненская" на северо-западе Москвы.

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