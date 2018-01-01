Автобус с гражданами Белоруссии разбился под Киевом

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. При аварии в Киевской области пострадали жители белорусского города Мозырь, передает утром 1 января агентство "Белсат".

ДТП с участием автобуса, в котором находились граждане Белоруссии, произошло в районе города Иванков Киевской области 31 декабря 2017 года.

В автобусе находилась туристическая группа из Мозыря, в которую входили родители с детьми. Все они перед Новым годом посещали аквапарк в Киеве.

По последним данным, несколько пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, что 29 декабря прошлого года несколько человек пострадали после наезда автобуса на остановку возле метро "Сходненская" на северо-западе Москвы.