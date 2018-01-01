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    В Мелитополе авто с вооруженными людьми врезалось в жилой дом

    (обновлено: )25810
    Прибывшие полицейские нашли в салоне разбитого авто отстреляные гильзы, удостоверение на ношение оружия,водительские права и техпаспорт.
    Автомобиль врезался в жилой дом в Мелитополе
    Фото "РИА Мелитополь"

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В ночь на 1 января в Мелитополе (Запорожская область) автомобиль Mitsubishi Outlander на скорости врезался в жилой дом.

    "Автомобиль разогнался по ул. Гетманской, проскочил между двумя деревьями и буквально влетел в стену жилого дома, основательно разбив переднюю часть авто", — передает издание "РИА Мелитополь".

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    Водитель и пассажиры скрылись с места происшествия.

    Прибывшая полиция обнаружила в салоне разбитого авто отстреляные гильзы, удостоверение на ношение оружия,водительские права и тех паспорт на автомобиль.

    Ранее в Мелитополе произошла авария с участием автомобиля Lexus: водитель престижной машины не справился с управлением и на скорости перелетел клумбу на круговом перекрестке.

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