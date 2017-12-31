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31.12.201712:39
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    "Харьковского террориста" допросили и отправили в СИЗО

    Тема:

    Захват здания "Укрпочты" в Харькове (18)

    (обновлено: )11910
    Задержанного мужчину, который 30 декабря захватил отделение "Укрпочты" в Харькове, направили в местный изолятор временного содержания. Следователи также допросили Владимира Безуха, допрос длился около двух часов.
    Задержанный злоумышленник в Харькове
    Фото со страницы Арсена Авакова в Facebook

    КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Следователи полиции Харьковской области допросили задержанного Владимира Безуха, который в субботу захватил заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове, и отправили его в СИЗО, сообщает "Громадське ТБ" в воскресенье.

    Спецоперация по освобождению заложников в Харькове
    пресс-служба МВД
    Предновогоднее ЧП. Спецоперация по освобождению заложников в Харькове

    В субботу днем в Харькове неизвестный мужчина захватил помещение "Укрпочты". В полиции сообщали, что у злоумышленника может быть взрывчатка, которую он грозится взорвать. Полиция возбудила по факту инцидента уголовное дело по статье "захват заложников". Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 15 лет. По данным полиции, в заложниках оказались до 11 человек. Вечером в субботу силовики задержали мужчину благодаря тому, что одна из заложниц открыла дверь в помещении почты.

    "Задержанного мужчину, который 30 декабря захватил отделение "Укрпочты" в Харькове, направили в местный изолятор временного содержания", — сообщает телеканал со ссылкой на дежурного в следственном управлении полиции Харьковской области.

    Кроме того сообщается, что у задержанного взяли биологические образцы для дальнейшей экспертизы.

    Следователи также допросили Безуха, допрос длился около двух часов.

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