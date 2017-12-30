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    В Ивано-Франковске нашли мертвой семью из 6 человек: среди погибших - дети

    (обновлено: )51902
    Как сообщается, погибшему мужчине было 27 лет, женщине – 40 лет, погибшим детям - 14 и 10 лет, 4 года, также умер новорожденный малыш. Тела обнаружил знакомый семьи, который зашел к ним в гости.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковске 30 декабря произошла трагедия – от отравления угарным газом погибли шесть человек, среди которых четверо детей. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области.

    ЧП случилось на улице Сечевых Стрельцов. Погибли мужчина, женщина и четверо их детей. Тела обнаружил знакомый семьи, который зашел к ним в гости.

    Погибшему мужчине было 27 лет, женщине – 40 лет, погибшим детям — 14 и 10 лет, 4 года, также умер новорожденный малыш.

    Отмечается, что до обеда в этом же здании в другой квартире было обнаружено тело женщины. Рассматривается версия, что она также могла умереть от угарного газа.

    Напомним, в январе в Харькове семь человек отравились угарным газом.

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