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    В Харьковской области полиция ищет двух школьниц, которые не вернулись с учебы

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    Пропавшим девушкам 16 и 15 лет. В четверг, 28 декабря, они отправились на учебу, но не вернулись. Полиция просит сообщить информацию о местонахождении пропавших школьниц.
    Украинский полицейский. Архивное фото
    МВД Украины

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Две девушки 16 и 15 лет разыскиваются Великобурлукским отдедением полиции в Харьковской области. В селе Ольховатка 28 декабря они вышли на учебу и не вернулись.

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    Управление полиции в Харьковской области передает приметы пропавших учениц.

    Базарная Лидия Сергеевна, 20.05.2001 года рождения, воспитанница центра реабилитации "Надежда" с. Ольховатка.

    Приметы: на вид 17-18 лет, рост 164 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые.

    Была одета: темно-синяя куртка, зеленые джинсы, черные сапоги, при себе имела черный рюкзак.

    Савченко Анастасия Юрьевна, 24.11.2002 года рождения, жительницу с. Ольховатка.

    Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы длинные, темно-русые, лицо овальное.

    Была одета: зеленый куртка, коричневая шапка, черные зимние сапоги.

    Позднее стало известно, что обе школьницы найдены, полиция пока не раскрывает подробности их исчезновения.

    Напомним, 12 декабря в Кропивницом было найдено тело мертвой школьницы. Тело 12-летней девочки обнаружили на выезде из города, у нее были сильные телесные повреждения. До этого ребенок был объявлен в розыск.

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