В Харьковской области полиция ищет двух школьниц, которые не вернулись с учебы

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Две девушки 16 и 15 лет разыскиваются Великобурлукским отдедением полиции в Харьковской области. В селе Ольховатка 28 декабря они вышли на учебу и не вернулись.

Управление полиции в Харьковской области передает приметы пропавших учениц.

Базарная Лидия Сергеевна, 20.05.2001 года рождения, воспитанница центра реабилитации "Надежда" с. Ольховатка.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 164 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые.

Была одета: темно-синяя куртка, зеленые джинсы, черные сапоги, при себе имела черный рюкзак.

Савченко Анастасия Юрьевна, 24.11.2002 года рождения, жительницу с. Ольховатка.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы длинные, темно-русые, лицо овальное.

Была одета: зеленый куртка, коричневая шапка, черные зимние сапоги.

Позднее стало известно, что обе школьницы найдены, полиция пока не раскрывает подробности их исчезновения.

Напомним, 12 декабря в Кропивницом было найдено тело мертвой школьницы. Тело 12-летней девочки обнаружили на выезде из города, у нее были сильные телесные повреждения. До этого ребенок был объявлен в розыск.