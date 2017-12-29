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    Происшествия

    В центре Одессы разбились два элитных авто, водители госпитализированы

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    По информации СМИ, столкнулись "Мерседес" и "Митсубиси". Количество госпитализированных пока полиция не уточняет. Машины получили значительные повреждения.
    В центре Одессы столкнулись Мерседес и Митсубиси, есть пострадавшие
    Думская.net

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Серьезная авария произошла около полуночи в центре Одессы на перекрестке улиц Ришельевской и Жуковского, сообщает "Думская".

    "Столкнулись "Мерседес" и "Митсубиси". Количество госпитализированных пока полиция не уточняет. Машины получили значительные повреждения", — говорится в сообщении.

    Думская.net
    В центре Одессы столкнулись "Мерседес" и "Митсубиси", есть пострадавшие

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    В результате аварии пострадали водители двух автомобилей.

    Думская.net
    В центре Одессы столкнулись "Мерседес" и "Митсубиси", есть пострадавшие

    Ранее сообщалось, что в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись Audi и маршрутка. Водитель Audi не убедилась в безопасности маневра, что и стало причиной столкновения. В момент столкновения в салоне маршрутки находились пассажиры.

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