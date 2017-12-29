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    Происшествия

    Под Львовом найдена погибшая при невыясненных обстоятельствах девушка

    (обновлено: )4811
    Рядом с телом молодой женщины найден бампер автомобиля, предположительно Audi А6. Происшествие произошло на трассе "Львов - Шегини".
    Оформление ДТП. Архивное фото
    Фото Facebook Татьяны Погукай

    КИЕВ, 29 дек — РАИ Новости Украина. На трассе "Львов — Шегини" недалеко от села Бар (Городокский район Львовской области) обнаружено тело молодой девушки, сообщает активист и депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

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    По его данным, рядом с телом погибшей найден бампер автомобиля.

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    "Разыскивается автомобиль, который совершил наезд, возможно, марка "Ауди А6", темно-зеленого цвета, вероятный год выпуска автомобиля 1995-1996. Если кто-то был свидетелем происшествия, или знает авто, которое совершило наезд, просим сообщить в 102 или в личные сообщения, анонимность гарантируем", — написал Зинкевич на своей странице в Facebook.

    Facebook Игоря Зинкевича
    Информация об обнаружении погибшей девушки во Львовской области

    Накануне сообщалось, что поезд протаранил скорую помощь во Львовской области, пострадали трое человек

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