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28.12.201711:41
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    Происшествия

    В Николаеве поезд столкнулся с "КамАЗом"

    (обновлено: )8820
    Водитель грузового автомобиля решил проскочить перед поездом на железнодорожном переезде и спровоцировал масштабную аварию.
    В Николаеве поезд врезался в Камаз
    Фото Novosti-N

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. В Николаеве утром в четверг, 28 декабря, поезд врезался в грузовой автомобиль "КамАЗ".

    По сообщению интернет-издания Новости-N, авария произошла на ул. Индустриальной.

    Как утверждают очевидцы, водитель грузовика пытался "проскочить" железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. У него это не получилось: на переезде в него врезался грузовой поезд.

    Фото Novosti-N
    В Николаеве поезд врезался в Камаз

    Водитель "КамАЗа" не пострадал, однако грузовик получил серьезные механические повреждения.

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