В Николаеве поезд столкнулся с "КамАЗом"

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. В Николаеве утром в четверг, 28 декабря, поезд врезался в грузовой автомобиль "КамАЗ".

По сообщению интернет-издания Новости-N, авария произошла на ул. Индустриальной.

Как утверждают очевидцы, водитель грузовика пытался "проскочить" железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. У него это не получилось: на переезде в него врезался грузовой поезд.

Фото Novosti-N В Николаеве поезд врезался в Камаз

Водитель "КамАЗа" не пострадал, однако грузовик получил серьезные механические повреждения.