Голова, туловище, плечи. В Мелитополе изрезали мужчину

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Неизвестные напали на 38-летнего мужчину в Мелитополе. С многочисленными рублеными ранами головы, туловища, плеча его каретой скорой помощи доставили в горбольницу.

Правоохранители еще не установили обстоятельства происшествия.

"В 05.30 в дежурную часть Мелитопольского отдела полиции поступило сообщение от медработников местной больницы о том, что в стационарное отделение был доставлен и госпитализирован с травмами 38-летний житель Мелитополя. Обстоятельства получения гражданином телесных повреждений устанавливаются. Ведется проверка", — сообщили в Мелитопольском отделе полиции.

Напомним, в Киеве произошло жестокое нападение на продавщицу магазина. Мужчина в возрасте около 40-45 лет напал с ножом на женщину-продавщицу, нанес ей большое количество ударов руками и ножом.