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    Голова, туловище, плечи. В Мелитополе изрезали мужчину

    (обновлено: )17020
    Ночью в Мелитополе произошло жестокое нападение на мужчину. Как отмечается в полиции, он был доставлен в больницу с рубленными ранами головы, туловища и плеча.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Неизвестные напали на 38-летнего мужчину в Мелитополе. С многочисленными рублеными ранами головы, туловища, плеча его каретой скорой помощи доставили в горбольницу.

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    Правоохранители еще не установили обстоятельства происшествия.

    "В 05.30 в дежурную часть Мелитопольского отдела полиции поступило сообщение от медработников местной больницы о том, что в стационарное отделение был доставлен и госпитализирован с травмами 38-летний житель Мелитополя. Обстоятельства получения гражданином телесных повреждений устанавливаются. Ведется проверка", — сообщили  в Мелитопольском отделе полиции.

    Напомним,  в Киеве произошло жестокое нападение на продавщицу магазина. Мужчина в возрасте около 40-45 лет напал с ножом на женщину-продавщицу, нанес ей большое количество ударов руками и ножом.

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