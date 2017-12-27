Пленных бойцов ВСУ после обмена доставят в Киев самолетом - советник Порошенко

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Украинских пленных, обмен которыми запланирован в Донбассе на 27 декабря, доставят в Киев самолетом сразу после освобождения.

Освобожденных бойцов Вооруженных сил Украины перевезут самолетом Ил-76, сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

По его словам, обмен назначен на 12.00 и продлиться три часа.

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По последним данным, стороны проводят уточняющие переговоры в присутствии наблюдателей ОБСЕ. Обмен пленными будет перенесен на 14.00 27 декабря.