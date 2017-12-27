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    Пленных бойцов ВСУ после обмена доставят в Киев самолетом - советник Порошенко

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    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными (366)

    (обновлено: )12701
    По словам Юрия Бирюкова, для доставки освобожденных пленных выделен борт Ил-76. По словам советника президента Украины, процедура обмена будет длиться около трех часов.
    Самолет Ил-76 доставит освобожденных украинских пленных в Киев
    Фото со страницы Юрия Бирюкова в Facebook

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Украинских пленных, обмен которыми запланирован в Донбассе на 27 декабря, доставят в Киев самолетом сразу после освобождения.

    Освобожденных бойцов Вооруженных сил Украины перевезут самолетом Ил-76, сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

    По его словам, обмен назначен на 12.00 и продлиться три часа.

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    По последним данным, стороны проводят уточняющие переговоры в присутствии наблюдателей ОБСЕ. Обмен пленными будет перенесен на 14.00 27 декабря.

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