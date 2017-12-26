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    Микроавтобус перевернулся в Николаевской области: есть жертвы

    (обновлено: )94
    Водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части в кювет и перевернулся. Погибла женщина. Ей было 52 года.
    ДТП в Николаевской области
    Пресс-служба Нацполиции

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В Николаевской области в результате аварии погибла 52-летняя женщина. Авария произошла около 13.30 на трассе Р-75 в Кривоозерском районе, сообщили в областной полиции во вторник, 26 декабря.

    Пресс-служба Нацполиции
    ДТП в Николаевской области

    По предварительным данным, водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части в кювет и перевернулся.

    "В результате дорожно-транспортного происшествия 62-летний водитель доставлен в больницу, а его 52-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.

    Напомним, ранее в Харькове во время движения загорелась маршртука. Водитель обнаружил дым, который шел из-под капота автомобиля, после чего остановился и попросил пассажиров покинуть салон. Огонь уничтожил автобус полностью.

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