Микроавтобус перевернулся в Николаевской области: есть жертвы

Пресс-служба Нацполиции

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В Николаевской области в результате аварии погибла 52-летняя женщина. Авария произошла около 13.30 на трассе Р-75 в Кривоозерском районе, сообщили в областной полиции во вторник, 26 декабря.

Пресс-служба Нацполиции ДТП в Николаевской области

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части в кювет и перевернулся.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 62-летний водитель доставлен в больницу, а его 52-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Харькове во время движения загорелась маршртука. Водитель обнаружил дым, который шел из-под капота автомобиля, после чего остановился и попросил пассажиров покинуть салон. Огонь уничтожил автобус полностью.