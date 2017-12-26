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    Происшествия

    В Полтавской области прогремел взрыв

    (обновлено: )106
    Согласно данным полиции, взрыв произошел возле одного из легковых автомобилей. Как отмечается, пострадавших нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В Полтавской области прогремел взрыв. Об этом сообщает местная полиция. По данным ведомства, инцидент произошел утром 26 декабря в с. Россошенцы.

    Скриншот с Facebook

    "По предварительной информации, взрыв произошел возле одного из легковых автомобилей. Пострадавших нет", – отметили правоохранители.

    На месте происшествия работает следственно-оперативная группа районного отделения полиции и специалисты-взрывотехники.

    Напомним, в Харькове подорвали авто экс-главы областной полиции.

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