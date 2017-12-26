Жуткая находка. В затопленном карьере нашли авто с мертвым мужчиной

Пресс-служба ГСЧС

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В Черкасской области погиб водитель автомобиля. Об этом сообщает ГСЧС. По данным ведомства, трагедия произошла в городе Шпола.

"Поступило сообщение об автомобиле, находящемся неподалеку от берега в затопленном карьере. Согласно сообщению, внутри салона автомобиля находится человек. Для обследования дна карьера на место происшествия прибыла поисково-спасательная водолазная служба. После обследования дна водоема водолазы на глубине 6 метров, в 5 метрах от берега обнаружили автомобиль ВАЗ", – рассказали в ГСЧС.

С помощью автокрана автомобиль вытащили на берег. Внутри салона находилось тело водителя.

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