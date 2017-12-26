Страшные кадры. В Закарпатье женщина с сыном забетонировали главу семьи в колодце

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В поселке Хуст Закарпатской области несовершеннолетний с матерью убили 43-летнего мужчину и забетонировали его в колодце. Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

Мужчина исчез полтора месяца назад, об этом в полицию сообщил его отец.

Пресс-служба Нацполиции в Закарпатской области В Закарпатской области забетонировали мужчину в колодце

Пропавшего мужчину объявили в розыск.

Правоохранители установили, что разыскиваемый проживал в общем доме с тремя детьми и женой, с которой был в процессе развода.

Подозрение правоохранителей вызвал тот факт, что после исчезновения мужа и объявления о его розыске 40-летняя экс-супруга и 17-летний сын пропали. А во дворе хозяйка поспешно засыпала и забетонировали старый колодец. Когда правоохранители откопали его, то обнаружили на глубине около 4 метров тело разыскиваемого мужчины.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Тело убитого направлены на экспертизу. Женщина и ее 17-летний сын, которые подозреваются в совершении умышленного убийства, объявлены в розыск.

Напомним, в Днепре средь бела дня выстрелом в голову убили мужчину.