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    Страшные кадры. В Закарпатье женщина с сыном забетонировали главу семьи в колодце

    (обновлено: )51512
    Когда правоохранители откопали старый колодец, то обнаружили на глубине около 4 метров тело разыскиваемого мужчины. Женщина и ее 17-летний сын объявлены в розыск.
    В Закарпатской области забетонировали мужчину в колодце
    Пресс-служба Нацполиции в Закарпатской области

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В поселке Хуст Закарпатской области несовершеннолетний с матерью убили 43-летнего мужчину и забетонировали его в колодце. Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

    Мужчина исчез полтора месяца назад, об этом в полицию сообщил его отец.

    Пресс-служба Нацполиции в Закарпатской области
    В Закарпатской области забетонировали мужчину в колодце

    Пропавшего мужчину объявили в розыск.

    Правоохранители установили, что разыскиваемый проживал в общем доме с тремя детьми и женой, с которой был в процессе развода.

    Подозрение правоохранителей вызвал тот факт, что после исчезновения мужа и объявления о его розыске 40-летняя экс-супруга и 17-летний сын пропали. А во дворе хозяйка поспешно засыпала и забетонировали старый колодец. Когда правоохранители откопали его, то обнаружили на глубине около 4 метров тело разыскиваемого мужчины.

    По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Тело убитого направлены на экспертизу. Женщина и ее 17-летний сын, которые подозреваются в совершении умышленного убийства, объявлены в розыск.

    Напомним, в Днепре средь бела дня выстрелом в голову убили мужчину.

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