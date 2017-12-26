Нацгвардия стянута к зданию суда, где будет слушаться дело Саакашвили

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В Киеве под здание Окружного административного суда Киева стянули несколько автобусов с бойцами Национальной гвардии Украины.

В Окружном суде Киева 26 декабря слушается дело по иску бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Государственной миграционной службе Украины. Саакашвили требует предоставить ему статус "человека, который требует дополнительной временной защиты".

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УНН сообщает, что к суду прибыли четыре автобуса с несколькими десятками бойцов Нацгвардии в полной амуниции.

Саакашвили на заседание суда не явился. Ранее он прибыл к зданию Службы безопасности Украины, где ему был назначен допрос.