наверх
26.12.201715:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Нацгвардия стянута к зданию суда, где будет слушаться дело Саакашвили

    (обновлено: )193
    Несколько автобусов с бойцами Национальной гвардии Украины в полной амуниции дежурят у Окружного административного суда Киева.
    Бойцы Национльной гвардии под зданием Окружного суда Киева, 26 декабря
    Фото УНН

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В Киеве под здание Окружного административного суда Киева стянули несколько автобусов с бойцами Национальной гвардии Украины.

    В Окружном суде Киева 26 декабря слушается дело по иску бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Государственной миграционной службе Украины. Саакашвили требует предоставить ему статус "человека, который требует дополнительной временной защиты".

    Смотрите также: Кража на миллионы: из магазина на Крещатике вынесли десятки дорогих шуб

    УНН сообщает, что к суду прибыли четыре автобуса с несколькими десятками бойцов Нацгвардии в полной амуниции.

    Саакашвили на заседание суда не явился. Ранее он прибыл к зданию Службы безопасности Украины, где ему был назначен допрос.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Служба безопасности Украины
    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными
    Центральный офис "Нафтогаз Украины"
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США