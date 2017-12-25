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    Происшествия

    Под Славянском перевернулся автобус с туристами

    (обновлено: )51
    На дороге Славянск-Краматорск произошло дорожно-транспортное происшествие. При въезде в город автомобиль "Приора " столкнулся с автобусом "Эталон", от чего последний слетел с дороги и перевернулся.
    ДТП под Славянском
    Пресс-служба Нацполиции в Донецкой области

    КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. На автодороге Славянск-Краматорск после столкновения с легковым автомобилем перевернулся автобус с 25 пассажирами, три человека пострадали. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области на своей странице в Facebook.

    Так, в ДТП пострадала 61-летняя водитель автомобиля, водитель автобуса и его малолетняя пассажирка.

    Пресс-служба Нацполиции в Донецкой области
    ДТП под Славянском

    "Около 13:00 в Славянский отдел полиции поступило сообщение о том, что на дороге Славянск-Краматорск произошло дорожно-транспортное происшествие. При въезде в город автомобиль "Приора " столкнулся с автобусом "Эталон", от чего последний слетел с дороги и перевернулся", — говорится в сообщении.

    За рулем машины находилась женщина 1956 года рождения, она доставлена в больницу. Водитель автобуса получил царапины лица, пассажирка автобуса, девочка 2011 рождения, получила ушибы.

    Напомним, в Словакии автобус с украинцами попал в ДТП.

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