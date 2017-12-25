Под Славянском перевернулся автобус с туристами

Пресс-служба Нацполиции в Донецкой области

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. На автодороге Славянск-Краматорск после столкновения с легковым автомобилем перевернулся автобус с 25 пассажирами, три человека пострадали. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области на своей странице в Facebook.

Так, в ДТП пострадала 61-летняя водитель автомобиля, водитель автобуса и его малолетняя пассажирка.

Пресс-служба Нацполиции в Донецкой области ДТП под Славянском

"Около 13:00 в Славянский отдел полиции поступило сообщение о том, что на дороге Славянск-Краматорск произошло дорожно-транспортное происшествие. При въезде в город автомобиль "Приора " столкнулся с автобусом "Эталон", от чего последний слетел с дороги и перевернулся", — говорится в сообщении.

За рулем машины находилась женщина 1956 года рождения, она доставлена в больницу. Водитель автобуса получил царапины лица, пассажирка автобуса, девочка 2011 рождения, получила ушибы.

Напомним, в Словакии автобус с украинцами попал в ДТП.