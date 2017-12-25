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    Происшествия

    Появились подробности взрыва в общежитии Запорожья

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    Днепр, Львов: взрывные события (376)

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    По данным местного интернет-издания, граната взорвалась во время ссоры. Погибший мужчина был ранее судим за убийство и хранение оружия. Погибшему оторвало руку.
    В запорожском общежитии взорвалась граната
    061.ua

    КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. В результате взрыва гранаты, который прогремел в общежитии в Днепровском районе Запорожья, погибли два человека, она взорвалась во время ссоры, сообщает местное издание 061.

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    В общежитии по адресу ул. Бородинская, 4а ударной волной выбило окно в одной из комнат первого подъезда. Полицейские вызвали спасателей, так как вход в помещение был заблокирован.

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    "Граната взорвалась во время ссоры. Погибший мужчина был ранее судим за убийство и за хранение оружия. В 2012 году он выстрелил женщине в голову, однако пострадавшая претензий не имела, поэтому мужчину наказали только за хранение оружия. Погибшему оторвало руку", — говорится в сообщении.

    На место происшествия прибыл заместитель начальника Главного управления Нацполиции в регионе Александр Панченко, работает следственно-оперативная группа.

    Ранее сообщалось, что в помещении правоохранители обнаружили тела парня и девушки, которые погибли в результате взрыва.

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