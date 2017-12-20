В Запорожской области мошенник едва не забил бабушку стулом

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. В городе Днепрорудном Запорожской области 64-летняя женщина едва не стала жертвой мошенника, который пытался выманить у нее крупную сумму денег, но в последний момент заподозрила неладное. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Как выяснилось, женщине позвонил неизвестный, который представился адвокатом и сообщил, что ее дочь избила какую-то девушку и жертва оказалась в реанимации, а на ее спасение нужны немалые деньги.

Затем в разговор вмешалась "дочь" пенсионерки, которая подтвердила инцидент.

В свою очередь, бабушка согласилась дать денег, но, когда к ней домой приехал "адвокат", заподозрила неладное и получила удар стулом по голове. Аферист вырвал из рук женщины пакет с деньгами, в котором было около 28 тысяч гривен.