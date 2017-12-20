В Запорожье пылает центральный рынок. Столб дыма виден за километры

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. На центральном рынке Запорожья "Анголенко" начался масштабный пожар. На месте происшествия работают пожарные. Огонь вспыхнул в рядах киосков вещевого рынка Запорожья вечером в среду, 20 декабря, пишет vmestezp.org.

Местные пожарные пытаются справиться с огнем, но из-за большого количества пластика, сделать это не удается. На рынке горит несколько рядов с киосками, в которых находятся легковоспламеняемые предметы быта, одежда и обувь.

vmestezp.org Пожар на центральном рынке Запорожья

Огромный столб дыма виден за километры от места пожара. К своим киоскам пытаются прорваться владельцы, их удерживает полиция.

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Ранее о пожаре возле военного аэродрома под Киевом сообщила пресс-служба военной авиации Украины.