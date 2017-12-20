Трагедия в Одесской области: трое погибших

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. В Одесской области три человека погибли из-за отравления угарным газом. Об этом сообщает местная полиция.

По данным ведомства, трагедия произошла минувшей ночью в городе Раздольное.

"На момент трагедии в домовладении находилась семья из четырех человек: 31-летний мужчина, его 28-летняя жена, 8-летняя дочь и 9-летний сын, а также их 45-летняя родственница с 18-летней дочерью. Дети, проснувшись утром, не смогли разбудить взрослых и обратились за помощью к соседям. Поняв, что произошло непоправимое, соседи сообщили о происшествии в полицию", – рассказали правоохранители.

В настоящее время дети доставлены в больницу, а старшая девушка – в реанимацию. Предварительная причина трагедии – нарушение в работе газового котла. Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.

Ранее в Бродовском районе Львовской области двое детей отравились мышиным ядом, они также были госпитализированы.