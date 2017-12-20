В Киеве автомобиль перевернулся на скользкой дороге

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. В Киеве автомобиль Nissan перевернулся в результате аварии на улице Зодчих.
ЧП произошло в районе Большой окружной дороги.
"Предварительно, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением на скользкой дороге. В результате, автомобиль опрокинулся. Обошлось без серьезных травм", — сообщает сообщество dtp.kiev.ua.
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Ранее сообщалось, что в Житомирской области из-за сложных погодных условий на трассе вблизи села Глухов перевернулась междугородняя маршрутка, в которой находилось 10 человек.