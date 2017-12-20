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20.12.201712:48
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    В Киеве автомобиль перевернулся на скользкой дороге

    (обновлено: )23
    Скользкая проезжая часть и ошибка водителя привели к аварии с переворотом в районе Большой окружной дороги в Киеве.
    Авто перевернулось на обледенелой дороге в Киеве
    Фото dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. В Киеве автомобиль Nissan перевернулся в результате аварии на улице Зодчих.

    ЧП произошло в районе Большой окружной дороги.

    "Предварительно, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением на скользкой дороге. В результате, автомобиль опрокинулся. Обошлось без серьезных травм", — сообщает сообщество dtp.kiev.ua.

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    Ранее сообщалось, что в Житомирской области из-за сложных погодных условий на трассе вблизи села Глухов перевернулась междугородняя маршрутка, в которой находилось 10 человек.

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