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    В Черкассах ночью сгорело общежитие, десятки людей эвакуированы

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    По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, причиной возгорания общежития в Черкассах на ул. Сумгаитской стало короткое замыкание в электрической щитовой.
    В Черкассах ночью сгорело общежитие, десятки людей были эвакуированы
    vikka.ua

    КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. В Черкассах около 4:00 по улице Сумгаитской загорелось общежитие, сообщил пресс-секретарь управления ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко в Facebook.

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    "Когда на место происшествия прибыли спасатели, то дым и огонь уже успели охватить эвакуационные выходы на третьем этаже, заблокировав людей в 4-х квартирах жилого блока. Четырех женщин из двух квартир на третьем этаже, спасателям удалось эвакуировать по выдвижной автолестнице. Одновременно, из задымленной зоны на свежий воздух, спасатели совместно с работниками полиции, лестничными маршами вывели 20 жителей дома", — написал Проценко.

    По утверждению ГСЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрической щитовой.

    Ранее сообщалось, что в Хмельницком ночью 17 декабря произошел пожар на территории рынка "Привоз".

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