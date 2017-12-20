В Черкассах ночью сгорело общежитие, десятки людей эвакуированы

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. В Черкассах около 4:00 по улице Сумгаитской загорелось общежитие, сообщил пресс-секретарь управления ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко в Facebook.

Смотрите также: Многокилометровый затор на трассе Киев — Одесса с высоты птичьего полета

"Когда на место происшествия прибыли спасатели, то дым и огонь уже успели охватить эвакуационные выходы на третьем этаже, заблокировав людей в 4-х квартирах жилого блока. Четырех женщин из двух квартир на третьем этаже, спасателям удалось эвакуировать по выдвижной автолестнице. Одновременно, из задымленной зоны на свежий воздух, спасатели совместно с работниками полиции, лестничными маршами вывели 20 жителей дома", — написал Проценко.

По утверждению ГСЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрической щитовой.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком ночью 17 декабря произошел пожар на территории рынка "Привоз".