В Одессе автомобиль сбил семью на пешеходном переходе

пресс-служба Патрульной полиции Одессы

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. В Одессе водитель автомобиля Renault совершил наезд на трех пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулированному пешеходному переходу. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на данные патрульной полиции города.

Как уточняется, авария произошла в среду, около 8 часов утра, на улице Академика Заболотного.

В результате происшествия пешеходы — мужчина, женщина и 6-летняя девочка были доставлены в медицинское учреждение для диагностики.

На место происшествия прибыл следователь для составления необходимых материалов. Обстоятельства дорожной аварии будут выяснены в ходе следственных мероприятий.

Как сообщалось ранее, в Украине в этом году произошло более 146 тысяч ДТП, в которых погибли 3058 человек.