При обстрелах в Донбассе погибли два бойца ВСУ, шестеро ранены

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Украинские силовики заявили, что в Донбассе за минувшие сутки зафиксировано 32 обстрела их позиций, двое военнослужащих погибли, шестеро получили ранения.

Как сообщает во вторник пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы "32 раза нарушили режим тишины". "Ранения получили пятеро военнослужащих, еще один получил боевую травму и, к сожалению, Украина потеряла двух защитников", — говорится в сообщении.

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По данным украинских военных, на луганском направлении огонь велся из 120-миллиметровых минометов вблизи Майского и Станицы Луганской. На донецком направлении, как заявляют силовики, огонь велся из минометов 82-го калибра, гранатометов и пулеметов по позициям в районе Новотроицкого, Лебединского, шахты Бутовка, Гнутова, Веохнеторецкого и Старогнатовки.

Накануне глава СММ ОБСЕ Ертурул Апакан заявил, что в Донбассе резко выросло количество обстрелов. "Мы с беспокойством отмечаем резкое ухудшение ситуации. Количество нарушений режима прекращения огня достигла уровня, которого мы не фиксировали с февраля этого года", — отметил он.

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