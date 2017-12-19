наверх
19.12.201718:18
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Харьковской области полицейскому проломили голову

    (обновлено: )24931
    Следователь Лозовского отдела полиции, находясь в отпуске, поругался с мужчиной возле магазина. Полицейскому нанесли удар в лицо, после чего он упал и ударился головой об асфальт.
    Полиция в больнице №12 на Печерске в Киеве
    Национальная полиция Украины

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. В Харьковской области объявлен в розыск мужчина, который в ходе бытовой ссоры тяжело травмировал работника полиции.

    Парасюк ударил полицейского в суде. Видео
    Андрей Дзиндзя/Facebook
    Парасюк ударил полицейского в мариупольском суде

    Полиция сообщает, что 22-летний следователь Лозовского отдела полиции пострадал в поселке Близнюки.

    Там возле местного магазина полицейский поссорился с неизвестным, после чего тот ударил копа в лицо. При падении полицейский ударился головой об асфальт.

    После срочной госпитализации медики диагностировали у парня закрытую черепно-мозговую травму и перелом затылочной кости.

    Полиция сообщает, что в момент происшествия работник правоохранительных органов находился в отпуске, без табельного оружия и в гражданской одежде.

    По подозрению в совершении этого преступления разыскивается проживающий в Близнюковском районе мужчина 1981 года рождения. Уголовное дело расследуется по статье "нанесение тяжких телесных повреждений".

    Ранее сообщалось, что сотрудник киевской полиции охраны уволился из органов внутренних дел после изнасилования. Его изнасиловали двое неизвестных, с которыми он познакомился возле супермаркета и отправился вместе ними распивать алкоголь.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украина в тисках непогоды: ДТП, пробки, отмена рейсов
    Курт Волкер
    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей
    Гривна и доллары
    Курс гривны летит в пропасть
    СБУ пыталась вручить Саакашвили повестку на допрос. Видео
    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент