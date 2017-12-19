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    Происшествия

    Харьковчанин, представившийся атошником, грозил расстрелять отдел полиции

    (обновлено: )10520
    Мужчина позвонил в полицию и заявил, что планирует атаковать Московский отдел полиции с помощью шестиствольного пулемета. Оказалось, что он находится на учете в психиатрической больнице.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Психически нездоровый мужчина угрожал обстрелять один из райотделов полиции Харькова, открыто уголовное производство, сообщает NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

    Инцидент произошел еще 16 декабря в 00:22. На горячую линию "102" позвонил мужчина, который представился "участником АТО" и заявил, что планирует атаковать Московский отдел полиции с помощью шестиствольного пулемета.

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    Позже было установлено, что звонок сделал 27-летний мужчина, который с ноября прошлого года находится на учете в Областной психиатрической больнице №3.

    При обыске у него изъяли пять мобильных телефонов и sim-карту, после чего харьковчанину объявили подозрение по ст. 259 УК Украины (неправдивое сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей). Ему грозил до пяти лет ограничения свободы.

    Ранее Днепровский районный суд Киева приговорил к четырем годам лишения свободы мужчину, сделавшего ложное сообщение о минировании станции метро "Героев Днепра".

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