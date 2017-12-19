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    В Одессе парализованного старика держали в сарае, где его заживо ели черви

    (обновлено: )175106
    В Одессе, в поселке Котовского, парализованного и беспомощного больного отнесли в сарай, в котором он провел минимум полгода без еды и ходил под себя.
    Волонтер Наталья Наумова и пострадавший парализованный дядя Ваня
    048.ua

    КИЕВ, 19 дек – РИА Новости Украина. В больницу доставили пожилого мужчину  — истощенного, в опарышах, в бреду, сообщает сайт 048.

    Ребенок. Архивное фото
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    Как рассказала волонтер Наталья Наумова, дядя Ваня после развода с женой уехал в Одессу. Здесь у него были друзья. Работал в порту. Ближе к пенсии перебрался в Сухой Лиман, делал резные красивые лестницы, снимал дом.

    Познакомился с сожительницей, когда она приходила в гости к соседу. Пожалел женщину, взял к себе. Чуть позже её сын предложил не тратить деньги на аренду дома, а жить в доме у этой женщины.

    Однажды случился инсульт. Вместо медпомощи, дядю Ваню с работы отвезли домой. Где с ним случился повторный инсульт, после которого его парализовало. Ни о каком лечении или помощи речи не было, его, парализованного и беспомощного убрали с глаз долой, в сарай, в котором он провёл минимум полгода. Без еды, ходил под себя. И это ради его пенсии в полторы тысячи гривен.

    О том, что в сарае месяцами лежит беспомощный человек, узнали соседи. Они сообщили медикам, но врачи проявили равнодушие к запущенному и дурно пахнущему старику.

    Ранее сообщалось, что киевские правоохранители задержали гражданина Ирана, который продавал украинок для эксплуатации в борделях Германии.

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