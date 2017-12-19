В Харьковской области расстреляны двое юношей

Фото Национальной полиции

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. В Чугуевском районе Харьковской области задержан мужчина, открыл огонь из карабина по двум парням.

Вечером 18 декабря из села Малиновка в реанимацию районной больницы привезли местных жителей 17 и 19 лет с огнестрельными ранениями. Оба пострадавших были ранены в бедренную область, у старшего из них врачи также выявили травму левого плеча. Раненные находились в тяжелом состоянии, им потребовалась операция.

За час до этого житель Харькова 1974 рождения четыре раза выстрелил по молодым людям из своего карабина "Mossberg MMR", после чего сам отвез их в больницу. С места происшествия силовики изъяли оружие и разрешение на него, а также другие вещественные доказательства.

Мотивы действий стрелка выясняются, по данному факту открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство двух и более лиц".

Ранее в частном трехэтажном доме поселка Самаривка под Днепром в ночь с 13 на 14 декабря полицейские обнаружили тела семейной пары с огнестрельными ранениями в голову.