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    Происшествия

    В Харьковской области расстреляны двое юношей

    (обновлено: )93615
    Мужчина, который открыл огонь по молодым людям, самостоятельно доставил раненных в реанимацию районной больницы. Обстоятельства происшествия выясняются.
    Карабин Мосберг, из которого житель Харьковской области расстрелял двух парней
    Фото Национальной полиции

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. В Чугуевском районе Харьковской области задержан мужчина, открыл огонь из карабина по двум парням.

    Полиция Херсона выложила видео, как преступник подорвал себя гранатой
    facebook.com/pg/khersonpolice/videos
    Полиция Херсона выложила видео, как преступник подорвал себя гранатой

    Вечером 18 декабря из села Малиновка в реанимацию районной больницы привезли местных жителей 17 и 19 лет с огнестрельными ранениями. Оба пострадавших были ранены в бедренную область, у старшего из них врачи также выявили травму левого плеча. Раненные находились в тяжелом состоянии, им потребовалась операция.

    За час до этого житель Харькова 1974 рождения четыре раза выстрелил по молодым людям из своего карабина "Mossberg MMR", после чего сам отвез их в больницу. С места происшествия силовики изъяли оружие и разрешение на него, а также другие вещественные доказательства.

    Мотивы действий стрелка выясняются, по данному факту открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство двух и более лиц".

    Ранее в частном трехэтажном доме поселка Самаривка под Днепром в ночь с 13 на 14 декабря полицейские обнаружили тела семейной пары с огнестрельными ранениями в голову.

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