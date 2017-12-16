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    В зоне АТО наркобизнес "крышевали" сотрудники полиции - СБУ

    (обновлено: )307
    При обысках по местам работы и жительства фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли более тысячи таблеток синтетических наркотиков и почти два килограмма марихуаны.
    В Донбассе дельцы сбывали наркотики под крышей полиции - СБУ
    Пресс-служба СБУ

    КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности и военной прокуратуры задержали в районе проведения АТО предполагаемых участников организованной наркогруппировки, в состав которой входили также работники Нацполиции. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

    Пресс-служба СБУ
    В Донбассе дельцы сбывали наркотики под "крышей" полиции

    "Правоохранители установили, что наркобизнес организовали местные криминальные авторитеты под крышеванием работников полиции. Наркодельцы реализовывали наркотические и психотропные вещества жителям нескольких районов Донецкой области", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что при обысках по местам работы и жительства фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли более тысячи таблеток синтетических наркотиков и почти два килограмма марихуаны, $5 тысяч, нелегальное оружие, патроны и боеприпасы к нему, банковские карточки, на которые поступали деньги за реализованные наркотики.

    "Во время задержания один из злоумышленников, руководитель подразделения полиции, стрелял из охотничьего ружья в оперативников спецслужбы", — утверждают в СБУ.

    Четверо предполагаемых участников группировки задержаны в рамках уголовных производств, открытых по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотиков) и ст. 345 УК (угроза или насилие против работника правоохранительного органа). Всем им объявлено о подозрении.

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    Напомним, киевская полиция "случайно" задержала наркоторговца.

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