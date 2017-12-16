Суд в Ровно арестовал тонну янтаря на сумму около 10 млн грн

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Ровенский городской суд наложил арест на одну тонну янтаря общей стоимостью около 10 миллионов гривен, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В сообщении уточняется, что кроме тонны обработанного и необработанного янтаря, суд арестовал специальное оборудование для его незаконной добычи (мотопомпы, шланги) и ручной обработки.

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Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, начатого правоохранителями по ст. 240, 294, 342, 345 УК Украины (незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения, массовые беспорядки, сопротивление и насилие в отношении работника правоохранительного органа).

По результатам проведенных 5 и 7 декабря 2017 обысков на территории Ровно, а также Ровенского, Дубровицкого и Сарненского районов правоохранители изъяли всего около 1,6 тонн янтаря стоимостью около 16 млн грн.

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста еще на 587 кг изъятого янтаря.

На днях сообщалось, что китаец пытался вывезти из Украины 6 килограммов янтаря.