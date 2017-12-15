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    В Винницкой области поезд насмерть сбил мужчину

    (обновлено: )5802
    В полиции сообщили, что местные жители нашли на железнодорожном пути изувеченное тело мужчины. Им оказался 46-летний житель с. Рахны-Лесные.
    На месте ЧП. Архивное фото
    mukachevo.net

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. У села Рахны-Лесные Шаргородского района Винницкой области под колесами грузового поезда погиб 46-летний местный житель.

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    "Около 21.40 в полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что на железнодорожном пути они обнаружили мертвого мужчину. Узнать его не представлялось возможным, поскольку тело было сильно искалечены. В это время с железной дороги поступило сообщение о том, что во время проверки технического состояния грузового поезда в пгт. Вапнярка, который двигался по маршруту Жмеринка-Вапнярка, возле колеса электровоза обнаружены цепочка и следы крови", — сообщает подробности полиция.

    Личность погибшего, который вчера не вернулся с работы, узнали родные. Им оказался 46-летний житель с. Рахны-Лесные.

    Причины и обстоятельства гибели мужчины выясняют следователи.

    Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). За такое правонарушение предусмотрено ограничение свободы до 10 лет.

    Ранее сообщалось, что в Мукачево мужчина с велосипедом пытался перебежать железнодорожные пути и был сбит поездом насмерть.

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