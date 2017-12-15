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15.12.201712:32
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    Происшествия

    СМИ сообщили подробности подрыва машины прокурора в Днепре

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    Днепр, Львов: взрывные события (358)

    (обновлено: )42720
    По информации полиции, прокурор в момент взрыва у суда выступал стороной обвинения в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в получении взятки.
    Прокурор, машину которого подорвали в Днепре, вел дело о коррупции
    Апостроф

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В четверг, 14 декабря, в Днепре неизвестные сожгли автомобиль прокурора, занимавшегося делом о взяточничестве полицейского, сообщает УНИАН со ссылкой на отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

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    Информация о возгорании автомобиля Mercedes возле здания Амур-Нижнеднепровского суд поступила в полицию в 14.30, когда его владелец, сотрудник областной прокуратуры, находился внутри здания.

    Из сообщения следует, что в этот момент прокурор выступал стороной обвинения в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в получении взятки.

    По информации "ТСН" предварительной причиной возгорания в полиции считают взрыв гранаты.

    Ранее сообщалось, что взрыв произошел возле здания суда ориентировочно в 14.30. Предполагалось, что автомобиль принадлежит прокурору Ивану Солдатову.

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