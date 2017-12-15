СМИ сообщили подробности подрыва машины прокурора в Днепре

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В четверг, 14 декабря, в Днепре неизвестные сожгли автомобиль прокурора, занимавшегося делом о взяточничестве полицейского, сообщает УНИАН со ссылкой на отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Информация о возгорании автомобиля Mercedes возле здания Амур-Нижнеднепровского суд поступила в полицию в 14.30, когда его владелец, сотрудник областной прокуратуры, находился внутри здания.

Из сообщения следует, что в этот момент прокурор выступал стороной обвинения в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в получении взятки.

По информации "ТСН" предварительной причиной возгорания в полиции считают взрыв гранаты.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел возле здания суда ориентировочно в 14.30. Предполагалось, что автомобиль принадлежит прокурору Ивану Солдатову.