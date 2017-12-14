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    Происшествия

    В поезде из Польши в Киев нашли гранату

    (обновлено: )14910
    Опасную находку обнаружил во время движения поезда уборщик. Он, зайдя в тамбур, забирал пакет с мусором. Пакет показался работнику поезда тяжелым и тот его проверил.
    Граната Ф-1
    wikipedia

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. В Тернопольской области поезд Интерсити сообщением "Перемышль-Киев" совершил вынужденную остановку, поскольку в одном из вагонов был найден предмет, похожий на гранату.

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    "Опасную находку обнаружил во время движения поезда уборщик. Он, зайдя в тамбур, забирал пакет с мусором. Пакет показался работнику поезда тяжелым и тот его проверил. О находке сообщил на линию "102", – сообщает тернопольская полиция.

    По словам начальника Тернопольского отдела полиции Сергея Гаврилюка, на место происшествия выехали взрывотехники, сотрудники полиции, бригада экстренной медицинской помощи. Когда поезд остановился в Тернополе, специалисты осмотрели его и изъяли предмет.

    По предварительной информации – в пакете находился, вероятно, пустотелый корпус гранаты РГД-5. Ее передали на экспертизу в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Работники полиции устанавливают, кто и куда перевозил опасный предмет.

    Открыто досудебное расследование (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Продолжается следствие.

    Напомним, неизвестные в ночь на воскресенье повредили взрывным устройством автобус с польскими регистрационными знаками в Львовской области. Польские консульские службы установили, что в автобусе ехала группа из 23 польских туристов, среди которых были чиновники местного самоуправления. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал инцидент «провокацией» и пообещал, сделать все, чтобы его расследовать. При этом МИД Польши считает, что подрыв автобуса в Львовской области Украины имел антипольскую направленность.

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