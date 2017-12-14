Под Одессой обстреляли пассажирский автобус

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. На трассе Одесса-Рени возле села Холмске Арцизскому района неизвестные совершили несколько выстрелов в рейсовый автобус "Рени-Борисполь".

"Предварительно установлено, что злоумышленники осуществляли выстрелы с обочины дороги, предположительно из ружья. В результате обстрела были повреждены фары транспортного средства и внешнее покрытие. В автобусе находилось 12 пассажиров, пострадавших нет", — сообщает подробности полиция.

В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Неизвестные в ночь на воскресенье повредили взрывным устройством автобус с польскими регистрационными знаками в Львовской области. Польские консульские службы установили, что в автобусе ехала группа из 23 польских туристов, среди которых были чиновники местного самоуправления. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал инцидент «провокацией» и пообещал, сделать все, чтобы его расследовать. При этом МИД Польши считает, что подрыв автобуса в Львовской области Украины имел антипольскую направленность.