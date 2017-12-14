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    Происшествия

    Под Одессой обстреляли пассажирский автобус

    (обновлено: )32201
    В полиции сообщили, что злоумышленники осуществляли выстрелы по рейсовому автобусу с обочины дороги, предположительно из ружья.
    Ружье. Архивное фото
    REUTERS Vasily Fedosenko

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. На трассе Одесса-Рени возле села Холмске Арцизскому района неизвестные совершили несколько выстрелов в рейсовый автобус "Рени-Борисполь".

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    "Предварительно установлено, что злоумышленники осуществляли выстрелы с обочины дороги, предположительно из ружья. В результате обстрела были повреждены фары транспортного средства и внешнее покрытие. В автобусе находилось 12 пассажиров, пострадавших нет", — сообщает подробности полиция.

    В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.

    По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

    Неизвестные в ночь на воскресенье повредили взрывным устройством автобус с польскими регистрационными знаками в Львовской области. Польские консульские службы установили, что в автобусе ехала группа из 23 польских туристов, среди которых были чиновники местного самоуправления. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал инцидент «провокацией» и пообещал, сделать все, чтобы его расследовать. При этом МИД Польши считает, что подрыв автобуса в Львовской области Украины имел антипольскую направленность.

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