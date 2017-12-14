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    Во Львове на девушку обвалился балкон

    (обновлено: )16401
    Как сообщили власти Львова, жилой дом, где обвалилась часть балкона, находится в коммунальной собственности, однако балконы принадлежат владельцам квартир, то есть в частной собственности.
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    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Во Львове из-за падения фрагмента балкона на ул. Шевченко, 4а пострадала девушка.

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    Как сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Областного совета Львова, травмирована девушка, 1999 года рождения. 

    Пострадавшая с травмами головы доставлена в больницу.

    "Жилой дом по ул. Шевченко, 4 в коммунальной собственности, однако балконы принадлежат владельцам квартир, то есть в частной собственности", — отметила председатель Шевченковской РА Надежда Банах.

    Ранее сообщалось, что в Куала-Лампур (Малайзия) произошла трагедия: 19-летняя модель из Нидерландов Ивана Смит погибла, выпав с балкона. 

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