Во Львове на девушку обвалился балкон

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Во Львове из-за падения фрагмента балкона на ул. Шевченко, 4а пострадала девушка.

Как сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Областного совета Львова, травмирована девушка, 1999 года рождения.

Пострадавшая с травмами головы доставлена в больницу.

"Жилой дом по ул. Шевченко, 4 в коммунальной собственности, однако балконы принадлежат владельцам квартир, то есть в частной собственности", — отметила председатель Шевченковской РА Надежда Банах.

Ранее сообщалось, что в Куала-Лампур (Малайзия) произошла трагедия: 19-летняя модель из Нидерландов Ивана Смит погибла, выпав с балкона.