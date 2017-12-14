В Мукачево поезд переехал мужчину - СМИ

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. В Мукачево мужчина с велосипедом пытался перебежать железнодорожные пути и был сбит поездом насмерть.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, ожидается приезд судмедэкспертов.

Как сообщили Мukachevo.net правоохранители, пока полиция устанавливает личность мужчины.

mukachevo.net На месте ЧП в Мукачево

По словам свидетелей пострадавший вместе с велосипедом пытался пройти между вагонами стоящего поезда, но именно в это время поезд тронулся и задавил мужчину. Люди кричали мужчине не делать этого, но, к сожалению, он их не слушал.

Ранее сообщалось, что поезд насмерть сбил 18-летнего парня в поселке Слобожанское Харьковской области.