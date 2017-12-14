В аэропорту Одессы гражданин Израился вез кокаин в картошке фри

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Украинские таможенники в аэропорту Одессы обнаружили кокаин, который пытался незаконно провезти гражданин Израиля.

Государственная фискальная служба сообщает, что израильтянин прибыл авиарейсом Тель-Авив — Одесса. Наркотики были спрятаны в пакете с картошкой фри.

"В качестве "специи" в свертке находилось 19,6 г белого вещества, отдельно завернутого в полиэтиленовую пленку", – сказано в сообщении.

Экспресс-анализ дал положительную реакцию на кокаин.

Одесская таможня проводит процессуальные действия по фиксации факта незаконного перемещения наркотического средств.

В отношении задержанного гражданина Израиля составлен протокол о нарушении таможенных правил, который будет передан в управление СБУ для приобщения к материалам уголовного дела.

Ранее полицейские Одесской области произвели утилизацию наркотиков, изъятых в рамках 75 уголовных производств.