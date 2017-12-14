наверх
14.12.201717:01
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В аэропорту Одессы гражданин Израился вез кокаин в картошке фри

    (обновлено: )9330
    Наркотики был завернут пленку и спрятан в пакете с фаст-фудом. При проверке обнаруженного вещества было установлено, что это кокаин.
    В аэропорту Одессы найден кокаин, спрятанный в картошке фри
    Фото ГФС

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Украинские таможенники в аэропорту Одессы обнаружили кокаин, который пытался незаконно провезти гражданин Израиля.

    В Колумбии конфискована рекордная партия кокаина весом в 12 тонн
    Ruptly TV в youtube
    В Колумбии конфискована рекордная партия кокаина весом в 12 тонн

    Государственная фискальная служба сообщает, что израильтянин прибыл авиарейсом Тель-Авив — Одесса. Наркотики были спрятаны в пакете с картошкой фри.

    "В качестве "специи" в свертке находилось 19,6 г белого вещества, отдельно завернутого в полиэтиленовую пленку", – сказано в сообщении.

    Экспресс-анализ дал положительную реакцию на кокаин.

    Одесская таможня проводит процессуальные действия по фиксации факта незаконного перемещения наркотического средств.

    В отношении задержанного гражданина Израиля составлен протокол о нарушении таможенных правил, который будет передан в управление СБУ для приобщения к материалам уголовного дела.

    Ранее полицейские Одесской области произвели утилизацию наркотиков, изъятых в рамках 75 уголовных производств.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Пресс-конференция Путина: ключевые заявления
    Президент Польши Анджей Дуда
    Раздор с Польшей: визит Дуды в Украину
    Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники
    Резонанс: суд отпустил Саакашвили на свободу
    Национальный банк Украины
    Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер