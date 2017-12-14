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    В Харьковской области парень сорвался, пытаясь залезть на 4 этаж общежития

    (обновлено: )14710
    Около часа ночи 13 декабря в Краснограде молодой человек получил тяжелейшие травмы, пытаясь попасть на четвертый этаж общежития медицинского колледжа.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. В городе Красноград Харьковской области 20-летний парень получил тяжелые травмы, упав с 4 этажа общежития.

    ЧП произошло 13 декабря, когда молодой человек решил попасть в общежитие медицинского колледжа около часа ночи. Он лез в окно, однако не удержался и упал.

    "Скорая помощь забрала пострадавшего от дома №43 по улице Лермонтова и доставила в местную больницу. Там врачи диагностировали у него закрытые переломы ребер, левого бедра и левого локтя, а также тупую травму живота. Медики оценивают состояние уроженца Полтавской области как тяжелое", — сообщает Newsroom.

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