В Харьковской области парень сорвался, пытаясь залезть на 4 этаж общежития

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. В городе Красноград Харьковской области 20-летний парень получил тяжелые травмы, упав с 4 этажа общежития.

ЧП произошло 13 декабря, когда молодой человек решил попасть в общежитие медицинского колледжа около часа ночи. Он лез в окно, однако не удержался и упал.

"Скорая помощь забрала пострадавшего от дома №43 по улице Лермонтова и доставила в местную больницу. Там врачи диагностировали у него закрытые переломы ребер, левого бедра и левого локтя, а также тупую травму живота. Медики оценивают состояние уроженца Полтавской области как тяжелое", — сообщает Newsroom.

Смотрите также: В Китае известный руфер снял свою гибель, момент падения с 62-го этажа