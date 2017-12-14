наверх
14.12.201717:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Банда фейковых полицейских причастна к краже 30 кг золота - ГПУ

    (обновлено: )33801
    В Запорожской области задержаны 9 человек, которые в полицейской форме совершали грабежи и вооруженные налеты. Их подозревают в налете на ювелиров.
    Сотрудники криминальной полиции задержали девять фейковых «полицейских» в Запорожье
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Банда лже-полицейских, которых задержали накануне в Запорожской области, причастны к краже 30 килограммов золота в Житомирской области.

    Задержание грабителей, которые совершали преступления в полицейской форме
    Задержаны грабители, которые в форме полицейских напали на депутата

    Ранее Национальная полиция Украины сообщила о задержании банды из 9 преступников, которые использовали полицейскую форму при грабежах и вооруженных налетах.

    "Установлено, что 19 ноября группа лиц на автодороге "Житомир-Могилев-Подольск" в пгт. Гришковцы Бердичевского района, двигаясь на двух автомобилях блокировали автомобиль, в котором двое предпринимателей возвращались с выставки ювелирных изделий и, применив автоматическое оружие, совершили разбойное нападение. Один из пострадавших, который пытался сопротивляться нападающим, получил огнестрельное ранение в бедро. В результате разбойного нападения лица противоправно завладели имуществом предпринимателей, а именно ювелирными изделиями из золота общим весом около 30 кг, стоимостью более 15 млн грн, нарезным карабином марки "ФОРТ 202" и автомобилем марки Volkswagen Tiguan, на котором они двигались", — сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Пресс-конференция Путина: ключевые заявления
    Президент Польши Анджей Дуда
    Раздор с Польшей: визит Дуды в Украину
    Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники
    Резонанс: суд отпустил Саакашвили на свободу
    Национальный банк Украины
    Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер