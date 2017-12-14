Банда фейковых полицейских причастна к краже 30 кг золота - ГПУ

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КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Банда лже-полицейских, которых задержали накануне в Запорожской области, причастны к краже 30 килограммов золота в Житомирской области.

Ранее Национальная полиция Украины сообщила о задержании банды из 9 преступников, которые использовали полицейскую форму при грабежах и вооруженных налетах.

"Установлено, что 19 ноября группа лиц на автодороге "Житомир-Могилев-Подольск" в пгт. Гришковцы Бердичевского района, двигаясь на двух автомобилях блокировали автомобиль, в котором двое предпринимателей возвращались с выставки ювелирных изделий и, применив автоматическое оружие, совершили разбойное нападение. Один из пострадавших, который пытался сопротивляться нападающим, получил огнестрельное ранение в бедро. В результате разбойного нападения лица противоправно завладели имуществом предпринимателей, а именно ювелирными изделиями из золота общим весом около 30 кг, стоимостью более 15 млн грн, нарезным карабином марки "ФОРТ 202" и автомобилем марки Volkswagen Tiguan, на котором они двигались", — сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.