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    Подозреваемая в убийстве дочери в Кропивницком состоит на учете в психбольнице

    (обновлено: )24401
    В полиции рассказали, что женщина, которую подозревают в убийстве собственной дочери, находится на учете в психиатрической больнице в связи с синдромом помрачение сознания.
    На месте обнаружения тела 12-летней девочки, пропавшей в Кропивницком
    0522.ua

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Женщина, которую подозревают в убийстве своей 12-летней дочери в Кропивницком, состоит на учете в психиатрической больнице. 

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    Подозреваемая, как сообщили в полиции УНН, уже некоторое время находится на учете в психиатрической больнице в связи с синдромом помрачение сознания.

    Также в полиции рассказали, что тело девочки было обнаружено вблизи насосной станции. Вероятно смерть ребенка наступила в результате сильного удара по голове, ведь в ходе осмотра обнаружено рану на правом виске и повреждения черепа в этой области.

    Ранее СМИ сообщили, что утром 8 декабря 12-летняя Екатерина Дободий вышла из дома и должна была ехать в школу номер 14, однако в учебном заведении не появилась. Пропавшую школьницу из Кропивницкого нашли мертвой вблизи базы "Розовый слон" в селе Обозновка. Девочку искали правоохранители, родственники и волонтеры.

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