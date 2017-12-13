Подозреваемая в убийстве дочери в Кропивницком состоит на учете в психбольнице

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Женщина, которую подозревают в убийстве своей 12-летней дочери в Кропивницком, состоит на учете в психиатрической больнице.

Подозреваемая, как сообщили в полиции УНН, уже некоторое время находится на учете в психиатрической больнице в связи с синдромом помрачение сознания.

Также в полиции рассказали, что тело девочки было обнаружено вблизи насосной станции. Вероятно смерть ребенка наступила в результате сильного удара по голове, ведь в ходе осмотра обнаружено рану на правом виске и повреждения черепа в этой области.

Ранее СМИ сообщили, что утром 8 декабря 12-летняя Екатерина Дободий вышла из дома и должна была ехать в школу номер 14, однако в учебном заведении не появилась. Пропавшую школьницу из Кропивницкого нашли мертвой вблизи базы "Розовый слон" в селе Обозновка. Девочку искали правоохранители, родственники и волонтеры.