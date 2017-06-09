Суд Каменского освободил из-под стражи охранника Яроша

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Заводской райсуд Каменского освободил из-под стражи под круглосуточный домашний арест охранника нардепа Дмитрия Яроша Михаила Навроцкого, которого подозревают в причинении огнестрельного ранения, сообщает Радио Свобода.

В суд с ходатайством об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест обратилась защита Михаила Навроцкого. Адвокат Сергей Погосян сообщил, что его подзащитный будет продолжать проходить лечение в медицинском учреждении.

В мае Апелляционный суд Днепропетровской области отказал в изменении меры пресечения Михаилу Навроцкому, не приняв аргументы защиты относительно его плохого самочувствия.

В тот же день подозреваемый оказался в реанимации областной больницы имени Мечникова, врачи диагностировали у него перелом костей черепа, переломы ребер, открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

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Ранее в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой ранения получили два человека. По данным СМИ, нежелание водителя такси ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине!" повлекло применение оружия. Одним из фигурантов инцидента был охранник экс-лидера организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша.