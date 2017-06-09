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    Суд Каменского освободил из-под стражи охранника Яроша

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    В суд с ходатайством об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест обратилась защита Михаила Навроцкого. Адвокат Сергей Погосян сообщил, что его подзащитный будет продолжать проходить лечение в медицинском учреждении.
    На месте разборок со стрельбой в Каменском. Архивное фото
    Событие

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Заводской райсуд Каменского освободил из-под стражи под круглосуточный домашний арест охранника нардепа Дмитрия Яроша Михаила Навроцкого, которого подозревают в причинении огнестрельного ранения, сообщает Радио Свобода

    Момент драки и стрельбы в Каменском с участием охранника Яроша. Видео
    Канал News Box на Youtube
    Момент драки и стрельбы в Каменском с участием охранника Яроша (18+)

    В суд с ходатайством об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест обратилась защита Михаила Навроцкого. Адвокат Сергей Погосян сообщил, что его подзащитный будет продолжать проходить лечение в медицинском учреждении.

    В мае Апелляционный суд Днепропетровской области отказал в изменении меры пресечения Михаилу Навроцкому, не приняв аргументы защиты относительно его плохого самочувствия.

    В тот же день подозреваемый оказался в реанимации областной больницы имени Мечникова, врачи диагностировали у него перелом костей черепа, переломы ребер, открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

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    Ранее в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой ранения получили два человека. По данным СМИ, нежелание водителя такси ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине!" повлекло применение оружия. Одним из фигурантов инцидента был охранник экс-лидера организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша.

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