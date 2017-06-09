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    В Харьковской области 5-летний мальчик выпал из окна больницы

    (обновлено: )96
    Ребенок находился в детском отделении Балаклейской больницы на лечении вместе с матерью. Мальчик играл возле открытого окна в палате и выпал.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. В Харьковской области 5-летний мальчик выпал из окна третьего этажа больницы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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    Current Events Daily/YouTube
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    Инцидент произошел вечером 8 июня.

    "Ребенок находился в детском отделении Балаклейской больницы на лечении вместе с матерью. Мальчик играл возле открытого окна в палате и выпал. Пострадавшего госпитализировали в больницу города Харькова", — говорится в сообщении.

    5-летний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки и живота. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

    По данному факту открыто уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

    Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

    В Киеве двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома.

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